Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verliert am Nachmittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Apple. Das Papier von Apple gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,4 Prozent auf 194,09 USD abwärts.

Die Apple-Aktie notierte um 15:52 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,4 Prozent auf 194,09 USD. Die Apple-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 189,00 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 189,00 USD. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 4.556.785 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 27.12.2024 bei 260,09 USD. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 25,38 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 164,08 USD. Dieser Wert wurde am 20.04.2024 erreicht. Mit Abgaben von 15,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Apple-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,04 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Apple 0,980 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 238,55 USD je Apple-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Apple am 30.01.2025 vor. Es stand ein EPS von 2,41 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 2,19 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Apple im vergangenen Quartal 124,30 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Apple 119,58 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 01.05.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Apple rechnen Experten am 30.04.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 7,27 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

