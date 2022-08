Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Apple am Nachmittag ins Plus

Das Papier von Apple konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 162,66 EUR. Die Apple-Aktie zog in der Spitze bis auf 163,28 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 160,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 50.755 Apple-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 08.08.2022 auf bis zu 164,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,12 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 119,44 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.10.2021). Mit Abgaben von 36,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 172,89 USD aus.

Am 28.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,20 USD. Im letzten Jahr hatte Apple einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie eingefahren. Beim Umsatz wurden 82.959,00 USD gegenüber 81.434,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 03.11.2022 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 6,10 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

