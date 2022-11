Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag auf grünem Terrain

Das Papier von Apple konnte um 04:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 142,14 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Apple-Aktie bei 145,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 144,98 EUR. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 57.120 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 172,66 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.08.2022). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 17,68 Prozent zulegen. Am 17.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 123,86 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 14,76 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 173,38 USD.

Am 27.10.2022 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 USD gegenüber 1,24 USD im Vorjahresquartal. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 90.146,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 83.360,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.01.2023 veröffentlicht.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,23 USD je Aktie.

