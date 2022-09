Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag in Grün

Um 04:22 Uhr stieg die Apple-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,9 Prozent auf 159,44 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Apple-Aktie bei 159,72 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 156,16 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 51.305 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 172,66 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.08.2022). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Apple-Aktie somit 7,66 Prozent niedriger. Am 05.10.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 119,44 EUR. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 33,49 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 177,11 USD für die Apple-Aktie.

Apple ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,20 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 81.434,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 82.959,00 USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 03.11.2022 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 6,09 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

