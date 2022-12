Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Montagmittag mit Verlusten

Die Apple-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,4 Prozent auf 135,02 EUR abwärts. Der Kurs der Apple-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 134,54 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 135,02 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 17.146 Stück.

Am 19.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 172,66 EUR. 21,80 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 123,86 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (17.06.2022). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 9,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 173,38 USD für die Apple-Aktie.

Apple veröffentlichte am 27.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,24 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apple in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,14 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 90.146,00 USD im Vergleich zu 83.360,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Apple-Bilanz für Q1 2023 wird am 26.01.2023 erwartet.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,21 USD je Apple-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Auch Legenden liegen mal daneben: Das waren die acht größten Fehler von Warren Buffett

Diese neuen Produkte erwarten Apple-Fans in 2023

Gibt es 2023 einen Börsenaufschwung - oder setzt sich der Bärenmarkt fort? Das meinen die Experten

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: 1000 Words / shutterstock