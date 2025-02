Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Apple am Nachmittag ins Plus

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Apple gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 237,15 USD zu.

Die Apple-Aktie konnte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 237,15 USD. Den Tageshöchststand markierte die Apple-Aktie bei 239,00 USD. Bei 237,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 1.761.748 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 27.12.2024 auf bis zu 260,09 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 20.04.2024 Kursverluste bis auf 164,08 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,81 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Apple-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,980 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,03 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 242,76 USD für die Apple-Aktie aus.

Apple ließ sich am 30.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,41 USD, nach 2,19 USD im Vorjahresvergleich. Im abgelaufenen Quartal hat Apple 124,30 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 119,58 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 24.04.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 7,32 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

