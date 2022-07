Apple Aktie News: Apple am Mittwochvormittag mit Kurseinbußen

Das Papier von Apple gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 13.07.2022 09:22:00 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 145,88 EUR abwärts. Die Apple-Aktie sank bis auf 145,88 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 146,16 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 16.257 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 162,88 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 119,10 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 179,11 USD je Apple-Aktie aus.

Apple ließ sich am 28.04.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,52 USD, nach 1,40 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apple in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 97.278,00 USD im Vergleich zu 89.584,00 USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Apple am 28.07.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 01.08.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 6,13 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Web3 kommt aufs Smartphone: Solanas Krypto-Handy Saga angekündigt

LVMH-Aktie: LVMH bringt über die Marke TAG Heuer eine NFT-Uhr auf den Markt

Fondsmanager Mark Mobius: Investments in Indien haben Potenzial

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: turtix / Shutterstock.com