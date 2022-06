Apple Aktie News: Apple am Nachmittag im Minus

Die Aktie notierte um 14.06.2022 16:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 127,04 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Apple-Aktie bis auf 125,94 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 128,04 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 95.160 Apple-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 162,88 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.04.2022). Gewinne von 22,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 15.06.2021 auf bis zu 104,88 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 21,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 179,22 USD je Apple-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Apple am 28.04.2022 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,52 USD, nach 1,40 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 97.278,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 89.584,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Apple am 02.08.2022 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,58 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

