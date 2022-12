Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 137,26 EUR. Bei 135,90 EUR markierte die Apple-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 136,54 EUR. Zuletzt wechselten 49.805 Apple-Aktien den Besitzer.

Bei 172,66 EUR erreichte der Titel am 19.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 17.06.2022 Kursverluste bis auf 123,86 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 10,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 173,38 USD.

Apple veröffentlichte am 27.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,24 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 90.146,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Apple einen Umsatz von 83.360,00 USD eingefahren.

Am 26.01.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,20 USD je Apple-Aktie belaufen.

