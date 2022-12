Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittwochvormittag mit Verlusten

Die Apple-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im Stuttgart-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 136,30 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Apple-Aktie bis auf 136,30 EUR. Mit einem Wert von 137,02 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 97 Apple-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 173,26 EUR erreichte der Titel am 18.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 21,33 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 16.06.2022 auf bis zu 122,48 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 11,28 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten bewerten die Apple-Aktie im Durchschnitt mit 173,38 USD.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 27.10.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,29 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,24 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 83.360,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 90.146,00 USD ausgewiesen.

Die Apple-Bilanz für Q1 2023 wird am 26.01.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,20 USD je Apple-Aktie.

