Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Donnerstagvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Mit einem Kurs von 156,06 EUR zeigte sich die Apple-Aktie im XETRA-Handel um 09:22 Uhr kaum verändert. In der Spitze legte die Apple-Aktie bis auf 156,30 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte Apple-Aktie bei 155,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 156,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.058 Apple-Aktien.

Bei 172,66 EUR markierte der Titel am 19.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 9,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 05.10.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 119,44 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 30,66 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 177,11 USD.

Am 28.07.2022 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,20 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,30 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Apple mit einem Umsatz von insgesamt 82.959,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 81.434,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 1,87 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Apple am 03.11.2022 vorlegen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,09 USD je Apple-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

