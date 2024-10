Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag höher

Aktie im Blick

Die Aktie von Apple zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Apple-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 236,90 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Apple-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 236,90 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Apple-Aktie bei 237,12 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 233,59 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 3.931.779 Apple-Aktien.

Am 16.07.2024 markierte das Papier bei 237,23 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Apple-Aktie somit 0,14 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.04.2024 (164,08 USD). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 30,74 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten Apple-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,989 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 235,99 USD.

Am 01.08.2024 äußerte sich Apple zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 1,40 USD gegenüber 1,27 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 81,80 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 85,78 Mrd. USD ausgewiesen.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 31.10.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 23.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Apple.

Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2024 6,70 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

