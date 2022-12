Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Donnerstagvormittag mit roten Vorzeichen

Das Papier von Apple gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 2,1 Prozent auf 134,00 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Apple-Aktie ging bis auf 134,00 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 134,08 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.936 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 19.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 172,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,39 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 123,86 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 8,19 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 173,38 USD.

Am 27.10.2022 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,29 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,24 USD je Aktie erwirtschaftet. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 90.146,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 83.360,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Apple am 26.01.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,20 USD fest.

