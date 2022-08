Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittag freundlich

Um 12:22 Uhr wies die Apple-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 170,46 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Apple-Aktie bei 170,68 EUR. Bei 170,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 27.359 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 170,68 EUR erreichte der Titel am 16.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. 0,13 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 05.10.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 119,44 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 42,72 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 172,89 USD aus.

Am 28.07.2022 lud Apple zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Das EPS lag bei 1,20 USD. Im letzten Jahr hatte Apple einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie eingefahren. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 82.959,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 81.434,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2022 veröffentlicht.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2022 auf 6,10 USD je Aktie.

