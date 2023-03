Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Freitagmittag fester

Um 12:03 Uhr konnte die Aktie von Apple zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,2 Prozent auf 156,10 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 80.907 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 31.03.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 179,61 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 13,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 124,17 USD. Dieser Wert wurde am 04.01.2023 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 25,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 162,75 USD je Apple-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 02.02.2023. Apple hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,88 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,10 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,48 Prozent auf 117.154,00 USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 123.945,00 USD erwirtschaftet worden.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 27.04.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,96 USD je Apple-Aktie belaufen.

