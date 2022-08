Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittwochmittag mit KursVerlusten

Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 0,2 Prozent auf 169,66 EUR. Die Apple-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 169,52 EUR ab. Bei 170,56 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 23.339 Apple-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.08.2022 bei 171,02 EUR. Gewinne von 0,80 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.10.2021 gab der Anteilsschein bis auf 119,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 42,05 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 176,78 USD an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Apple am 28.07.2022 vor. In Sachen EPS wurden 1,20 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,30 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 82.959,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 81.434,00 USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Apple am 03.11.2022 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 6,11 USD je Apple-Aktie.

