Apple-Aktie aktuell: Apple präsentiert sich fester

Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 110,36 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Apple-Aktie sogar auf 110,80 EUR Mit einem Wert von 109,96 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 39.248 Apple-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (119,70 EUR) erklomm das Papier am 27.01.2021. Kursverluste drückten das Papier am 22.04.2020 auf bis zu 61,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 142,00 USD aus. Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 4,68 USD je Apple-Aktie.

Apple Inc. ist ein global führender Technologiekonzern. Das Unternehmen entwickelt, produziert und verkauft in sich geschlossene End-to-End-Elektronikprodukte wie Mobilgeräte, Computer und tragbare Musikplayer. Außerdem vertreibt Apple die dazugehörige Software, Peripheriegeräte, Netzwerkprodukte sowie digitale Inhalte und Apps. Zu den bekanntesten Hardwareprodukten des Unternehmens gehören die Smartphone-Reihe iPhone, die Tabletprodukte iPad, die Desktopcomputer und Notebooks aus der Reihe Mac, die tragbaren Musikplayer iPod in verschiedenen Ausführungen, die Apple Watch sowie der Fernsehdienst Apple TV oder der Streaming-Dienst Apple Music. Digitale Inhalte und Apps können über die unternehmenseigenen Dienste iTunes Store, App Store, iBookstore oder Mac App Store erworben werden. Apple-Produkte werden in Apple Stores sowie über den Online-Store des Unternehmens und über Drittanbieter verkauft.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Adam Berry/Getty Images