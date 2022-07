Apple Aktie News: Anleger schicken Apple am Donnerstagnachmittag ins Minus

Die Apple-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 21.07.2022 16:22:00 Uhr um 0,3 Prozent auf 149,92 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Apple-Aktie bis auf 149,34 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 149,92 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 66.721 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 162,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 7,96 Prozent zulegen. Am 05.10.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 119,44 EUR ab. Mit Abgaben von 25,52 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 176,11 USD an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 28.04.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apple in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,59 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 97.278,00 USD im Vergleich zu 89.584,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte Apple am 28.07.2022 vorlegen. Schätzungsweise am 01.08.2023 dürfte Apple die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2022 auf 6,14 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

