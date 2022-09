Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Freitagmittag auf grünem Terrain

Die Aktie legte um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 154,60 EUR zu. Die Apple-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 155,98 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 154,74 EUR. Zuletzt wechselten 30.061 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 19.08.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 172,66 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 10,46 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 119,44 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 29,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 177,11 USD je Apple-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Apple am 28.07.2022 vor. Apple hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,30 USD je Aktie gewesen. Im abgelaufenen Quartal hat Apple 82.959,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 81.434,00 USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2022 erfolgen.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 6,09 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

