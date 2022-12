Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tritt am Freitagvormittag auf der Stelle

Mit einem Wert von 124,28 EUR bewegte sich die Apple-Aktie um 09:22 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Der Kurs der Apple-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 124,36 EUR zu. Zwischenzeitlich weitete die Apple-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 124,12 EUR aus. Bei 124,12 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 1.834 Apple-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,66 EUR) erklomm das Papier am 19.08.2022. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 28,02 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.12.2022 bei 122,44 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 1,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 172,13 USD.

Apple gewährte am 27.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Apple im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 90.146,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 83.360,00 USD in den Büchern gestanden.

Apple wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 26.01.2023 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2023 6,19 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Netflix-Aktie und Apple-Aktie uneins: DAZN-Chefin rechnet mit Konkurrenz von Netflix und Apple bei Sportübertragungen

Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, AppleTV+ und Co.: Diese Highlights hält das Streamingjahr 2023 parat

Kaum Gewinner unter Bitcoin, Ether, Ripple & Co: Die Tops und Flops der Kryptowährungen im Jahr 2022

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: Vividrange / Shutterstock.com