Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Apple am Freitagvormittag zu

Das Papier von Apple legte um 09:21 Uhr zu und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,2 Prozent auf 159,30 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 24.227 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 179,61 USD. Dieser Kurs wurde am 31.03.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 11,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 04.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 124,17 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,29 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 162,75 USD.

Apple gewährte am 02.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,88 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,10 USD je Aktie generiert. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 117.154,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 123.945,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 27.04.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,96 USD je Apple-Aktie.

