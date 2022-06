Apple Aktie News: Apple am Nachmittag freundlich

Die Apple-Aktie konnte um 24.06.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,7 Prozent auf 133,96 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Apple-Aktie bei 133,96 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 132,06 EUR. Zuletzt wechselten 51.591 Apple-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 162,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 17,76 Prozent zulegen. Am 26.06.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 111,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 179,22 USD.

Am 28.04.2022 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,40 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 97.278,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Apple einen Umsatz von 89.584,00 USD eingefahren.

Voraussichtlich am 02.08.2022 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 6,58 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

