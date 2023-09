Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple zieht am Montagvormittag an

Kurs der Apple

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Apple. Zuletzt konnte die Aktie von Apple zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,2 Prozent auf 164,54 EUR.

Die Aktie notierte um 09:20 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 164,54 EUR zu. In der Spitze gewann die Apple-Aktie bis auf 164,98 EUR. Mit einem Wert von 164,24 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 10.162 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 01.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 179,32 EUR. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 8,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 03.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 117,64 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 190,11 USD an.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 03.08.2023. Es stand ein EPS von 1,26 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 1,20 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 81.797,00 USD in den Büchern – ein Minus von 1,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 82.959,00 USD erwirtschaftet hatte.

Apple wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 26.10.2023 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2023 6,06 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

