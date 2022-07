Apple Aktie News: Apple zeigt sich am Dienstagmittag gestärkt

Um 26.07.2022 12:22:00 Uhr stieg die Apple-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 150,32 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Apple-Aktie bei 150,32 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 149,12 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 17.075 Apple-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (162,88 EUR) erklomm das Papier am 05.04.2022. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 7,71 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 119,44 EUR am 05.10.2021. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 25,85 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 176,11 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 28.04.2022. Das EPS wurde auf 1,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 8,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 89.584,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 97.278,00 USD ausgewiesen.

Voraussichtlich am 28.07.2022 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2023-Bilanz von Apple rechnen Experten am 01.08.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 6,14 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

