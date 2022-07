Apple Aktie News: Apple gibt am Dienstagvormittag nach

Der Apple-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 26.07.2022 09:22:00 Uhr verlor das Papier 0,5 Prozent auf 149,28 EUR. Die Apple-Aktie sank bis auf 149,12 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 149,12 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.521 Apple-Aktien umgesetzt.

Bei 162,88 EUR markierte der Titel am 05.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 8,35 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.10.2021 Kursverluste bis auf 119,44 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,98 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie.

Analysten bewerten die Apple-Aktie im Durchschnitt mit 176,11 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Apple am 28.04.2022 vor. Das EPS wurde auf 1,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,59 Prozent auf 97.278,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 89.584,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 28.07.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Apple veröffentlicht werden. Die Q3 2023-Finanzergebnisse könnte Apple möglicherweise am 01.08.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 6,14 USD im Jahr 2022 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Hot Stocks heute: Trade der Woche - Short auf Apple (PH8Z1R)

VW-Aktie gibt nach: Volkswagen-Chef Diess scheidet aus dem Vorstand aus

Lohnt sich das Ausschlachten? So viel Gold steckt in alten Smartphones

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: Phuong D. Nguyen / Shutterstock.com