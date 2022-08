Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag mit Abschlägen

Die Apple-Aktie musste um 04:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 168,56 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Apple-Aktie bis auf 168,36 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 170,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 39.837 Apple-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,66 EUR) erklomm das Papier am 19.08.2022. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 2,37 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 119,44 EUR am 05.10.2021. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 176,78 USD.

Am 28.07.2022 äußerte sich Apple zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,20 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,30 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 82.959,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Apple einen Umsatz von 81.434,00 USD eingefahren.

Apple wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 03.11.2022 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 6,09 USD je Aktie belaufen.

