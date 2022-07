Apple Aktie News: Apple am Vormittag fester

Die Aktie legte um 27.07.2022 09:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 150,90 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Apple-Aktie bei 150,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 150,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.256 Apple-Aktien.

Am 05.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 162,88 EUR an. Mit einem Zuwachs von 7,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 119,44 EUR fiel das Papier am 05.10.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 26,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Apple-Aktie bei 176,11 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Apple am 28.04.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,40 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,59 Prozent auf 97.278,00 USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 89.584,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 28.07.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Apple dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2022 6,14 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

