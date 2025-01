Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple zieht am Dienstagnachmittag an

Apple im Blick

Die Aktie von Apple zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Apple-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 235,01 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Apple-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,2 Prozent auf 235,01 USD. Den Tageshöchststand markierte die Apple-Aktie bei 235,58 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 230,97 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 3.487.837 Apple-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (260,09 USD) erklomm das Papier am 27.12.2024. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 10,67 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.04.2024 bei 164,08 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,980 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,03 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 233,96 USD.

Am 31.10.2024 hat Apple die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,97 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,47 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 94,93 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 89,50 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Apple-Bilanz für Q1 2025 wird am 30.01.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 29.01.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 7,34 USD in den Büchern stehen haben wird.

