Apple Aktie News: Apple am Vormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie verlor um 28.07.2022 09:22:00 Uhr in der Frankfurt-Sitzung 0,3 Prozent auf 152,90 EUR. Das Tagestief markierte die Apple-Aktie bei 152,72 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 152,72 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 747 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.04.2022 markierte das Papier bei 162,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,18 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Apple-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 05.10.2021 auf bis zu 119,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 176,11 USD für die Apple-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 28.04.2022. Das EPS wurde auf 1,52 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,40 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 97.278,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 89.584,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte Apple am 28.07.2022 präsentieren. Apple dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 01.08.2023 präsentieren.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 6,14 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

