Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittwochmittag mit Verlusten

Die Apple-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:04 Uhr mit Abschlägen von 3,3 Prozent bei 152,70 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Apple-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 152,44 EUR aus. Bei 155,78 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 85.598 Stück.

Bei einem Wert von 172,66 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.08.2022). Gewinne von 11,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.10.2021 bei 119,44 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,85 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 177,11 USD je Apple-Aktie an.

Am 28.07.2022 lud Apple zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,20 USD gegenüber 1,30 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 81.434,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 82.959,00 USD ausgewiesen.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2022 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 6,10 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Trading Idee: Apple - Abprall am 10er-EMA

Apple-Aktie dennoch leichter: Apple Music löst Pepsi nach zehn Jahren als Titelsponsor für Halbzeit-Show beim Super Bowl ab

Amazon-CEO Andy Jassy: Angestellte werden nicht zur Rückkehr ins Büro gezwungen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: Anton_Ivanov / Shutterstock.com