Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple stabilisiert sich am Mittag

Mit einem Kurs von 175,50 USD zeigte sich die Apple-Aktie im NASDAQ Bsc-Handel um 01:59 Uhr kaum verändert. Die Apple-Aktie legte bis auf 175,77 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Der Kurs der Apple-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 173,11 USD nach. Bei 173,32 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 54.834.975 Stück gehandelt.

Am 20.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 176,29 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 124,17 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (04.01.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,25 Prozent.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 176,22 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Apple am 04.05.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,52 USD je Aktie generiert. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 94.836,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 97.278,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Apple am 26.07.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,99 USD fest.

Redaktion finanzen.net

