Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Donnerstagmittag mit Abschlägen

Um 12:22 Uhr fiel die Apple-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,1 Prozent auf 150,38 EUR ab. Die Apple-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 150,20 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 153,20 EUR. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 63.876 Stück gehandelt.

Am 19.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 172,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Apple-Aktie derzeit noch 12,90 Prozent Luft nach oben. Bei 119,44 EUR fiel das Papier am 05.10.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 25,90 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 177,11 USD.

Apple ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,20 USD gegenüber 1,30 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Apple im vergangenen Quartal 82.959,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,87 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Apple 81.434,00 USD umsetzen können.

Die Apple-Bilanz für Q4 2022 wird am 03.11.2022 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2022 6,10 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

