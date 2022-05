Apple Aktie News: Apple gibt am Nachmittag ab

Die Apple-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 31.05.2022 16:22:00 Uhr 1,2 Prozent im Minus bei 137,78 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Apple-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 137,78 EUR aus. Bei 139,84 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 79.115 Apple-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 162,88 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.04.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 15,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 101,36 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 35,93 Prozent wieder erreichen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 179,78 USD aus.

Am 28.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,52 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 97.278,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 89.584,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 02.08.2022 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,58 USD je Apple-Aktie belaufen.

