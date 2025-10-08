Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittwochvormittag mit kaum veränderter Tendenz

Aktie im Blick

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) zeigt sich am Mittwochvormittag ohne große Bewegung. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie notierte im SAU-Handel zuletzt bei 24,83 SAR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SAU bei 24,83 SAR. In der Spitze gewann die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 24,83 SAR. In der Spitze büßte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 24,75 SAR ein. Bei 24,81 SAR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 328.331 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (29,00 SAR) erklomm das Papier am 19.12.2024. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,79 Prozent könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 11.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 23,04 SAR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie derzeit noch 7,21 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,78 SAR an Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,32 SAR.

Am 05.08.2025 hat Aramco (Saudi Aramco) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,35 SAR gegenüber 0,44 SAR je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 13,49 Prozent auf 407,14 Mrd. SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 470,61 Mrd. SAR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Aramco (Saudi Aramco) möglicherweise am 10.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,50 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.

