Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittwochmittag nahe Vortagesschluss

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SAU-Handel notierte das Papier bei 24,79 SAR.

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie kam im SAU-Handel um 11:49 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 24,79 SAR. Zwischenzeitlich stieg die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie sogar auf 24,87 SAR. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie gab in der Spitze bis auf 24,75 SAR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 24,81 SAR. Die Anzahl der bisher gehandelten Aramco (Saudi Aramco)-Aktien beläuft sich auf 2.217.041 Stück.

Am 19.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,00 SAR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie 16,98 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 23,04 SAR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,06 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.

Nachdem im Jahr 2024 1,78 SAR an Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,32 SAR aus.

Aramco (Saudi Aramco) gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,44 SAR je Aktie generiert. Aramco (Saudi Aramco) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 407,14 Mrd. SAR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 470,61 Mrd. SAR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Aramco (Saudi Aramco) wird am 04.11.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Aramco (Saudi Aramco) rechnen Experten am 10.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Aramco (Saudi Aramco) ein EPS in Höhe von 1,50 SAR in den Büchern stehen haben wird.

