Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Dienstagvormittag kaum verändert

Notierung im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Mit einem Wert von 24,86 SAR bewegte sich die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr stabil und notierte im SAU-Handel bei 24,86 SAR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bei 24,88 SAR. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 24,84 SAR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 24,85 SAR. Im heutigen Handel wurden bisher 261.809 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien umgesetzt.

Am 19.12.2024 markierte das Papier bei 29,00 SAR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie 16,65 Prozent zulegen. Am 11.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 23,04 SAR. Derzeit notiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie damit 7,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2024 1,78 SAR an Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,32 SAR aus.

Aramco (Saudi Aramco) ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 SAR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,44 SAR je Aktie vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,49 Prozent zurück. Hier wurden 407,14 Mrd. SAR gegenüber 470,61 Mrd. SAR im Vorjahreszeitraum generiert.

Aramco (Saudi Aramco) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von Aramco (Saudi Aramco) rechnen Experten am 10.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Aramco (Saudi Aramco) ein EPS in Höhe von 1,50 SAR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

