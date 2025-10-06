Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittag gefragt

So bewegt sich Aramco (Saudi Aramco)

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Aramco (Saudi Aramco). Zuletzt sprang die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie im SAU-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 24,86 SAR zu.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) zulegen und verteuerte sich in der SAU-Sitzung um 0,3 Prozent auf 24,86 SAR. Bei 24,98 SAR markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 24,79 SAR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.345.136 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 29,00 SAR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,65 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 11.09.2025 Kursverluste bis auf 23,04 SAR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie 7,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,78 SAR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,32 SAR ausgeschüttet werden.

Am 05.08.2025 lud Aramco (Saudi Aramco) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,44 SAR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13,49 Prozent auf 407,14 Mrd. SAR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 470,61 Mrd. SAR gelegen.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Aramco (Saudi Aramco) wird am 04.11.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Aramco (Saudi Aramco)-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 10.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Aramco (Saudi Aramco) ein EPS in Höhe von 1,50 SAR in den Büchern stehen haben wird.

