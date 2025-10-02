Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittag im Aufwind

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Aramco (Saudi Aramco). Zuletzt wies die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie Gewinne aus. In der SAU-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 24,88 SAR nach oben.

Um 11:49 Uhr sprang die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie im SAU-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 24,88 SAR zu. In der Spitze gewann die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 24,94 SAR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,60 SAR. Über SAU wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.709.531 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 29,00 SAR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie somit 14,21 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 23,04 SAR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2025). Mit Abgaben von 7,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Aramco (Saudi Aramco) seine Aktionäre 2024 mit 1,78 SAR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,32 SAR je Aktie ausschütten.

Aramco (Saudi Aramco) ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,35 SAR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,44 SAR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 13,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 470,61 Mrd. SAR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 407,14 Mrd. SAR.

Die Aramco (Saudi Aramco)-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 10.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Aramco (Saudi Aramco).

Experten taxieren den Aramco (Saudi Aramco)-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,50 SAR je Aktie.

