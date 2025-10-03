GNW-News: Poppulo wird als erstes Unternehmen für Mitarbeiterkommunikation und Digital Signage mit der ISO-Zertifizierung für verantwortungsvolle KI ausgezei...
^DENVER und CORK, Irland, Oct. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Poppulo, ein weltweit
führendes Unternehmen im Bereich Mitarbeiterkommunikation und Digital Signage,
hat heute die Auszeichnung mit der neuen wegweisenden Zertifizierung für
verantwortungsvolle Künstliche Intelligenz, ISO 42001, bekannt gegeben. Das
Unternehmen ist somit das einzige seiner Branche, das den weltweit ersten
international anerkannten Standard für Managementsysteme Künstlicher Intelligenz
(AIMS) erhalten hat.
Schon seit jeher hat Poppulo die Bereiche Governance, Datensicherheit und
Skalierbarkeit zu den Grundpfeilern seiner Plattform gemacht. Die Zertifizierung
bietet Kundinnen und Kunden zusätzliche Sicherheit, dass sie bei der schnellen
und großflächigen Einführung agentenbasierter KI darauf vertrauen können, dass
die Plattformen von Poppulo auf einer möglichst soliden Grundlage aus
verantwortungsvollen Praktiken und widerstandsfähigen Systemen basieren.
Diese ab sofort gültige unabhängige Zertifizierung unterstreicht Poppulos
Engagement für eine verantwortungsvolle, vertrauenswürdige und transparente
Entwicklung und Implementierung von künstlicher Intelligenz. Die Zertifizierung
erfolgte nach einer strengen Prüfung durch eine akkreditierte
Zertifizierungsstelle, die bestätigte, dass die Praktiken von Poppulos in den
Bereichen Unternehmensführung, Risikomanagement und Rechenschaftspflicht den
höchsten internationalen Standards entsprechen.
In einer Zeit, in der Unternehmen zunehmend global agieren - darunter auch in
Regionen mit einigen der weltweit strengsten KI-Vorschriften, wie der EU -
gewährleistet diese Zertifizierung eine einheitliche und verantwortungsvolle KI-
Governance, die Unternehmen Vertrauen in die Einbindung ihrer Mitarbeiter und
Kunden gibt.
Ruth Fornell, CEO von Poppulo, äußert sich wie folgt dazu:?Da Unternehmen bei
der Wahl ihrer Technologiepartner immer anspruchsvoller werden, stellen sie
schwierige Fragen: Wie gehen Sie mit den Risiken der KI um? Wie sieht Ihr
Governance-Kontrollrahmen aus? Können Sie das belegen?".
?Diese Zertifizierung ermöglicht es uns, diese Fragen fundiert zu beantworten.
Und noch wichtiger ist, dass sie die Rolle von Poppulos bei der Unterstützung
von IT-, HR- sowie Kommunikations- und Marketingteams stärkt, um Menschen, -
sowohl Mitarbeiter als auch Kunden - zu begeistern und zu mobilisieren und
gleichzeitig einheitliche, vertrauenswürdige Botschaften über alle
Kommunikationsplattformen hinweg zu vermitteln", so Fornell.
Parallel zur Zertifizierung nach ISO 42001 beschleunigt Poppulo die Einführung
einer neuen Reihe von agentenbasierten KI-Tools, die die Art und Weise verändern
sollen, wie Unternehmen Kommunikation über Mitarbeiterkanäle und Digital
Signage-Netzwerke erstellen und bereitstellen. Diese Agenten umfassen Analyze,
das hyperpersonalisierte Einblicke und Empfehlungen liefert, sowie Create, ein
Tool, mit dem Teams schnell hochwertige und markenkonforme Inhalte in großem
Umfang erstellen können. Durch die Kombination dieser Tools - und weiterer, die
bald zur agentenbasierten Suite hinzukommen werden - ermöglicht Poppulo
Unternehmensteams, schneller zu agieren, intelligenter zu kommunizieren und
Zielgruppen an jedem Kontaktpunkt effektiver anzusprechen.
Aufbauen auf dieser Dynamik hat Poppulo zudem leistungsstarke neue Funktionen in
seine Mitarbeiterkommunikationsplattform integriert, darunter KI-gestützte E-
Mail-Übersetzung und einen persönlichen KI-Assistenten, der sofortigen Zugriff
auf Leistungskennzahlen, Kampagnenstrategien und Best Practices bietet. Diese
Innovationen ermöglichen es den Kommunikationsteams, schnellere und
datenbasierte Entscheidungen zu treffen, Arbeitsabläufe zu optimieren und
zielgerichtetere sowie wirkungsvollere Botschaften an ein globales Publikum zu
übermitteln.
?Diese Zertifizierung setzt einen neuen Maßstab für verantwortungsvolle KI im
Bereich Mitarbeiterkommunikation und Digital Signage", so Chris Payne, Chief
Information Security Officer bei Poppulo.?Für unsere Kunden bietet sie einen
klaren, globalen Maßstab zur Bewertung der KI-Einsatzfähigkeit auf unseren
Plattformen. Die Einhaltung der Zertifizierungsvorgaben erfordert
kontinuierliche Verbesserung, regelmäßige Audits und Achtsamkeit angesichts
neuer Governance-Herausforderungen. So kann sichergestellt werden, dass
Unternehmen ihre Belegschaft verantwortungsvoll und effektiv einbinden und
vertrauenswürdige Botschaften über alle Kanäle hinweg übermitteln können."
Mit dem Erhalt der ISO/IEC 42001:2023-Zertifizierung hat sich Poppulo als
vertrauenswürdiger Marktführer für sichere, ethische und unternehmensgerechte
KI-Lösungen im Bereich Mitarbeiterkommunikation und Digital Signage etabliert.
Diese Anerkennung unterstützt Unternehmen dabei, ihre Mitarbeiter und Kunden zu
erreichen und zu aktivieren, während sie gleichzeitig eine konsistente und
wirkungsvolle Botschaft über alle Kanäle hinweg sicherstellen.
Über Poppulo
Poppulo ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich
Mitarbeiterkommunikation und Digital Signage für Unternehmen und unterstützt
Organisationen dabei, ihre Belegschaft und Kunden durch wirkungsvolle
Echtzeitbotschaften über verschiedene Kanäle hinweg zu vernetzen. Über 10.000
Unternehmen - darunter mehr als 40 der Fortune-100-Konzerne - vertrauen auf
Poppulos Lösungen für Mitarbeiterkommunikation, die weltweit über 50 Millionen
Menschen erreichen. Das Digital-Signage-Netzwerk erstreckt sich weltweit über
mehr als 600.000 Bildschirme. Durch die Kombination datenbasierter
Kommunikationsstrategien mit skalierbarer Signage-Technologie ermöglicht es
Poppulo Unternehmen, die Mitarbeiterbindung zu stärken, das Kundenerlebnis zu
verbessern und die betriebliche Effizienz zu steigern. Weitere Informationen
finden Sie unter www.poppulo.com (https://www.poppulo.com/).
Kontakt:
Tim Vaughan
tvaughan@poppulo.com (mailto:tvaughan@poppulo.com)
