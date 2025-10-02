Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) reagiert am Donnerstagvormittag positiv

Blick auf Aramco (Saudi Aramco)-Kurs

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. In der SAU-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 24,68 SAR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Aramco (Saudi Aramco) nach oben. Im SAU-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,3 Prozent auf 24,68 SAR. Der Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 24,73 SAR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 24,60 SAR. Zuletzt betrug der Umsatz im SAU-Handel 517.498 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 29,00 SAR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 17,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 23,04 SAR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie mit einem Verlust von 6,65 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Aramco (Saudi Aramco)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,78 SAR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,32 SAR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Aramco (Saudi Aramco) am 05.08.2025 vor. Das EPS belief sich auf 0,35 SAR gegenüber 0,44 SAR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 407,14 Mrd. SAR – eine Minderung von 13,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 470,61 Mrd. SAR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Aramco (Saudi Aramco) am 04.11.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 10.11.2026 dürfte Aramco (Saudi Aramco) die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Aramco (Saudi Aramco) einen Gewinn von 1,50 SAR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

