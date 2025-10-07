Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Dienstagmittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Aramco (Saudi Aramco). Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie konnte zuletzt im SAU-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 24,88 SAR.

Um 11:49 Uhr konnte die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) zulegen und verteuerte sich in der SAU-Sitzung um 0,1 Prozent auf 24,88 SAR. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie zog in der Spitze bis auf 25,00 SAR an. Bei 24,85 SAR ging der Anteilsschein in den SAU-Handel. Bisher wurden heute 9.070.119 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien gehandelt.

Am 19.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,00 SAR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ist somit 16,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 23,04 SAR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 7,40 Prozent.

Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,78 SAR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,32 SAR belaufen.

Aramco (Saudi Aramco) ließ sich am 05.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,44 SAR erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 407,14 Mrd. SAR – das entspricht einem Abschlag von 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 470,61 Mrd. SAR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte Aramco (Saudi Aramco) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 10.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Aramco (Saudi Aramco) im Jahr 2025 1,50 SAR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

