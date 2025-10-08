Pressestimme: 'Stuttgarter Zeitung' zu Neuausrichtung Entwicklungshilfe

STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Zeitung" zu Neuausrichtung Entwicklungshilfe:

"Deutschland muss im Kampf gegen Hunger und Armut einen seiner Größe angemessenen Beitrag leisten. Es hat - bei aller offensichtlichen Notwendigkeit von Einsparungen im Haushalt - die moralische Pflicht, die Entwicklungshilfe gerade jetzt aufrechtzuerhalten. In einer Zeit, in der sich die USA unter Führung Donald Trumps dafür ganz und gar nicht mehr interessieren. Gleichzeitig ist es richtig, jedes einzelne Projekt daraufhin anzuschauen, ob es sinnvoll ist. Auch eine stärkere Verschränkung mit Interessen der deutschen Wirtschaft muss nicht verkehrt sein. Wenn Geschäfte zustande kommen, von denen auch die ärmeren Länder profitieren, kann das die beste Hilfe sein."/yyzz/DP/nas