Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) tendiert am Mittag nahe Vortagesschluss

Wenig Veränderung zeigt am Montagmittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Kaum Ausschläge verzeichnete die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie im SAU-Handel und tendierte zuletzt bei 23,16 SAR.

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie wies um 11:49 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SAU-Handel notierte das Papier bei 23,16 SAR. Bei 23,23 SAR erreichte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Der Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 23,15 SAR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 23,17 SAR. Zuletzt wurden via SAU 3.813.310 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 19.12.2024 auf bis zu 29,00 SAR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,22 Prozent über dem aktuellen Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 11.09.2025 Kursverluste bis auf 23,04 SAR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 0,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,33 SAR. Im Vorjahr erhielten Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre 1,78 SAR je Wertpapier.

Am 05.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,35 SAR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,44 SAR je Aktie in den Büchern standen. Aramco (Saudi Aramco) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 407,14 Mrd. SAR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 13,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 470,61 Mrd. SAR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Aramco (Saudi Aramco) am 04.11.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 10.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Aramco (Saudi Aramco)-Gewinn in Höhe von 1,51 SAR je Aktie aus.

