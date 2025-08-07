Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) verzeichnet am Dienstagmittag Verluste

Aramco (Saudi Aramco) im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Zuletzt ging es für die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie nach unten. Im SAU-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 24,78 SAR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Aramco (Saudi Aramco) nach unten. In der SAU-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 0,8 Prozent auf 24,78 SAR. Das Tagestief markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bei 24,74 SAR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,97 SAR. Im heutigen Handel wurden bisher 6.381.629 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien umgesetzt.

Am 19.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 29,00 SAR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,03 Prozent könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 23,04 SAR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2025). Das 52-Wochen-Tief könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie mit einem Verlust von 7,02 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,78 SAR an Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,32 SAR.

Aramco (Saudi Aramco) gewährte am 05.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,35 SAR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aramco (Saudi Aramco) 0,44 SAR je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 13,49 Prozent zurück. Hier wurden 407,14 Mrd. SAR gegenüber 470,61 Mrd. SAR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Aramco (Saudi Aramco)-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. Aramco (Saudi Aramco) dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 10.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Aramco (Saudi Aramco) ein EPS in Höhe von 1,50 SAR in den Büchern stehen haben wird.

