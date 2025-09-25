DAX23.798 +0,2%ESt505.515 +0,3%Top 10 Crypto15,51 +1,3%Dow46.247 +0,7%Nas22.484 +0,4%Bitcoin95.685 -0,2%Euro1,1724 +0,3%Öl69,37 -0,5%Gold3.817 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen letztlich uneins -- Lufthansa: Restrukturierung und drohende Streiks -- Novo Nordisk, Occidental, DroneShield, Rüstungsaktien, BYD, Goldpreis, Autoaktien im Fokus
Top News
So viel Gewinn hätte ein Bitcoin-Investment von vor 1 Jahr eingebracht So viel Gewinn hätte ein Bitcoin-Investment von vor 1 Jahr eingebracht
So viel Gewinn hätte ein Investment in Litecoin von vor 1 Jahr eingefahren So viel Gewinn hätte ein Investment in Litecoin von vor 1 Jahr eingefahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin wartet nicht. Warum solltest du? Krypto ETPs von 21Shares entdecken.
Notierung im Blick

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) tendiert am Vormittag seitwärts

29.09.25 09:29 Uhr
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) tendiert am Vormittag seitwärts

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SAU-Handel bei 24,45 SAR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aramco (Saudi Aramco)
24,79 SAR 0,34 SAR 1,39%
Charts|News|Analysen

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:07 Uhr die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SAU bei 24,45 SAR. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie legte bis auf 24,47 SAR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 24,37 SAR. Mit einem Wert von 24,45 SAR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SAU 522.406 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,00 SAR erreichte der Titel am 19.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie somit 15,69 Prozent niedriger. Bei 23,04 SAR fiel das Papier am 11.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,78 SAR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,32 SAR belaufen.

Aramco (Saudi Aramco) veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,35 SAR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,44 SAR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 407,14 Mrd. SAR – das entspricht einem Abschlag von 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 470,61 Mrd. SAR erwirtschaftet worden.

Aramco (Saudi Aramco) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Aramco (Saudi Aramco)-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 10.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,50 SAR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Aramco (Saudi Aramco)-Aktie

Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Quartalsergebnisse

Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aramco (Saudi Aramco)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aramco (Saudi Aramco)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images

Nachrichten zu Aramco (Saudi Aramco)

DatumMeistgelesen
Wer­bung