Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) tendiert am Vormittag seitwärts

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SAU-Handel bei 24,45 SAR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:07 Uhr die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SAU bei 24,45 SAR. Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie legte bis auf 24,47 SAR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die höchsten Verluste verbuchte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 24,37 SAR. Mit einem Wert von 24,45 SAR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SAU 522.406 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,00 SAR erreichte der Titel am 19.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie somit 15,69 Prozent niedriger. Bei 23,04 SAR fiel das Papier am 11.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,78 SAR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,32 SAR belaufen.

Aramco (Saudi Aramco) veröffentlichte am 05.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,35 SAR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,44 SAR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 407,14 Mrd. SAR – das entspricht einem Abschlag von 13,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 470,61 Mrd. SAR erwirtschaftet worden.

Aramco (Saudi Aramco) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Aramco (Saudi Aramco)-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 10.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 1,50 SAR je Aktie belaufen.

