Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittag in Grün

29.09.25 12:08 Uhr
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Mittag in Grün

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Die Aktionäre schickten das Papier von Aramco (Saudi Aramco) nach oben. Im SAU-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 24,84 SAR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aramco (Saudi Aramco)
24,91 SAR 0,46 SAR 1,88%
Charts|News|Analysen

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Gewinnen. Im SAU-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 24,84 SAR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bei 24,95 SAR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 24,45 SAR. Zuletzt betrug der Umsatz im SAU-Handel 9.311.247 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien.

Am 19.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 29,00 SAR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie mit einem Kursplus von 16,75 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 23,04 SAR. Mit einem Abschlag von mindestens 7,25 Prozent könnte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,78 SAR an Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,32 SAR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Aramco (Saudi Aramco) am 05.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,35 SAR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,44 SAR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 13,49 Prozent auf 407,14 Mrd. SAR. Im Vorjahresviertel hatte Aramco (Saudi Aramco) 470,61 Mrd. SAR umgesetzt.

Die Aramco (Saudi Aramco)-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Aramco (Saudi Aramco)-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 10.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,50 SAR fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

