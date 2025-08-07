DAX23.596 -0,3%ESt505.454 -0,2%Top 10 Crypto15,36 -1,7%Dow46.121 -0,4%Nas22.498 -0,3%Bitcoin95.327 -1,2%Euro1,1738 ±-0,0%Öl69,13 +0,1%Gold3.756 +0,5%
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Vormittag mit kaum veränderter Tendenz

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SAU-Handel bei 25,08 SAR.

Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie zeigte sich um 09:07 Uhr stabil und notierte im SAU-Handel bei 25,08 SAR. Bei 25,12 SAR erreichte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Das bisherige Tagestief markierte Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bei 25,06 SAR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 25,06 SAR. Der Tagesumsatz der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie belief sich zuletzt auf 440.586 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.12.2024 bei 29,00 SAR. Der derzeitige Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie liegt somit 13,52 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 23,04 SAR. Dieser Wert wurde am 11.09.2025 erreicht. Mit Abgaben von 8,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,32 SAR. Im Vorjahr hatte Aramco (Saudi Aramco) 1,78 SAR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 05.08.2025 legte Aramco (Saudi Aramco) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,35 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,44 SAR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 407,14 Mrd. SAR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 470,61 Mrd. SAR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 04.11.2025 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Aramco (Saudi Aramco) möglicherweise am 10.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,51 SAR je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

