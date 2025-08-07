DAX23.609 ±-0,0%ESt505.470 -0,1%Top 10 Crypto15,56 +2,0%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin96.035 +1,3%Euro1,1753 -0,5%Öl68,26 +0,7%Gold3.762 -0,1%
DAX stabil -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur zusammen mit OpenAI ausbauen -- D-Wave, Gold, Gerresheimer, BYD, Disney im Fokus
Aufwärtspotenzial im Blick: Warum die Amazon-Aktie der Top Pick für Morgan Stanley ist
Gerresheimer-Aktie zweistellig schwächer: Bafin prüft Konzernabschluss auf fehlerhafte Rechnungslegung
Blick auf Aramco (Saudi Aramco)-Kurs

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Anleger schicken Aramco (Saudi Aramco) am Mittag ins Plus

24.09.25 12:05 Uhr
Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Aramco (Saudi Aramco) legte zuletzt zu und stieg im SAU-Handel um 0,6 Prozent auf 25,10 SAR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aramco (Saudi Aramco)
25,14 SAR 0,19 SAR 0,76%
Charts|News|Analysen

Das Papier von Aramco (Saudi Aramco) konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im SAU-Handel um 0,6 Prozent auf 25,10 SAR. Bei 25,42 SAR erreichte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 25,20 SAR. Über SAU wurden im bisherigen Handelsverlauf 19.035.492 Aramco (Saudi Aramco)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 29,00 SAR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.12.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie somit 13,45 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 23,04 SAR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.09.2025). Derzeit notiert die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie damit 8,94 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,78 SAR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,32 SAR belaufen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Aramco (Saudi Aramco) am 05.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 SAR. Im Vorjahresviertel waren 0,44 SAR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 13,49 Prozent auf 407,14 Mrd. SAR. Im Vorjahresviertel hatte Aramco (Saudi Aramco) 470,61 Mrd. SAR umgesetzt.

Aramco (Saudi Aramco) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen. Am 10.11.2026 wird Aramco (Saudi Aramco) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 1,51 SAR je Aktie in den Aramco (Saudi Aramco)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images

