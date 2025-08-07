DAX23.535 -0,3%ESt505.455 -0,3%Top 10 Crypto15,49 +1,5%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin95.547 +0,8%Euro1,1789 -0,2%Öl67,77 ±-0,0%Gold3.776 +0,3%
Kursverlauf

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) gewinnt am Vormittag an Boden

24.09.25 09:25 Uhr
Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Aramco (Saudi Aramco) konnte zuletzt klettern und stieg im SAU-Handel um 0,9 Prozent auf 25,18 SAR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aramco (Saudi Aramco)
25,22 SAR 0,27 SAR 1,08%
Charts|News|Analysen

Das Papier von Aramco (Saudi Aramco) legte um 09:07 Uhr zu und stieg im SAU-Handel um 0,9 Prozent auf 25,18 SAR. Bei 25,20 SAR markierte die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 25,20 SAR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.314.945 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 29,00 SAR erreichte der Titel am 19.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,17 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. Am 11.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 23,04 SAR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,50 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 1,78 SAR an Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,32 SAR aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Aramco (Saudi Aramco) am 05.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 SAR. Im Vorjahresviertel hatte Aramco (Saudi Aramco) 0,44 SAR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 407,14 Mrd. SAR – eine Minderung von 13,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 470,61 Mrd. SAR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 04.11.2025 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 10.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Aramco (Saudi Aramco) im Jahr 2025 1,51 SAR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net



