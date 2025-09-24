Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) gibt am Donnerstagmittag nach

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Aramco (Saudi Aramco). Die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie rutschte in der SAU-Sitzung um 2,8 Prozent auf 24,36 SAR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Aramco (Saudi Aramco) nach unten. In der SAU-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 2,8 Prozent auf 24,36 SAR. Im Tief verlor die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie bis auf 24,35 SAR. Bei 25,06 SAR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie belief sich zuletzt auf 13.931.411 Aktien.

Am 19.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 29,00 SAR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 19,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 11.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 23,04 SAR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 5,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,78 SAR an Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,32 SAR.

Am 05.08.2025 legte Aramco (Saudi Aramco) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,35 SAR, nach 0,44 SAR im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 13,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 470,61 Mrd. SAR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 407,14 Mrd. SAR.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte Aramco (Saudi Aramco) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Am 10.11.2026 wird Aramco (Saudi Aramco) schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Aramco (Saudi Aramco)-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,51 SAR fest.

